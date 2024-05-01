Emekliye neden para verilmediği ortaya çıktı

'İktidar 31 Seçimlerinden sonra "tasarruf" diyerek açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamanın ardından 116 bin araçlık filonun sadece 500'ünü satışa çıkarmaya karar verdiği iddialar arasında. Devede kulak misalı.

Bütçeden bir de iktidarın oy deposuna dönüşen tarikat ve cemaatleri aktarılan milyarlarca lira var. Israf olarak nitelendirilen bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bu da bütçede bir karar delik oluşturuyor.

Bütçede "Kar amacı gütmeyen kuruluşlar" adı altında Dernek birlik Kurum ve kuluşlara ne kadar kamu kaynağı aktarılarıyor. Bu hiç bir zaman açıklanmıyor. Birgün'den Nuray Gökdemir'in kaleme aldığı yazıda, "AKP’li belediyelerin faaliyet raporlarından yerel yönetim bütçelerinden bu fonlamaların bilgi kırıntılarına ulaşılabiliyor ama asıl genel bütçeden aktarılan kaynağa ilişkin karartmayı ortadan kaldıracak yeterlilikte bir bilgiye hiçbir zaman ulaşmak mümkün olmuyor." diye yazdı

Gökdemir, TÜRGEV'den bahsetti ve ekledi "Bu kuruluşlar kim, bütçeden ne kadar ödenek alıyorlar ve bunları hangi hizmetleri karşılığında alıyorlar? sorusun yöneltti.

Nuray Gökdemir yazısında 2024 yılının ilk üç ayının sonunda aktarılan tutarın tarihi bir rekor kırdığını hatırlattı. Ocak ayında 1,1 milyar lira olduğu belirtilirken üç aydaki 1,3 milyar liraya ulaştığına dikkat çekilerek, bu kaynak aktarımının yeril seçim öncesine denk geldiği iddia edildi.

Yandaş dernek ve vakıflara milyarlarca lira aktarıldığı belirtilirken, emeklilere yok. Yazıda, iktidar mensupları ve yandaşların kamu kaynaklarında yararlandığı belirtildi. İddiaya göre 2006 yılından bu yana 18 yılda bu dernek ve yandaş vakıflara 13 milyar lira aktarıldığı kaydedildi. İşte 18 yılda dernek ve vakıflara aktarılan kaynak: (milyon lira)

2006: 13 MİLYON LİRA

2007: 95 MİLYON LİRA

2008: 140 MİLYON LİRA

2009: 230 MİLYON LİRA

2010: 261 MİLYON LİRA

2011: 265 MİLYON LİRA

2012: 436 MİLYON LİRA

2013: 590 MİLYON LİRA

2014: 628 MİLYON LİRA

2015: 874 MİLYON LİRA

2016: 581 MİLYON LİRA

2017: 706 MİLYON LİRA

2018: 818 MİLYON LİRA

2019: 840 MİLYON LİRA

2020: 969 MİLYON LİRA

2021: 770 MİLYON LİA

2022: 1.4 MİLYAR LİRA

2023: 1.9 MİLYAR LİRA

2024 YILININ İLK ÜÇ AYI: 1,3 MİLYAR LİRA