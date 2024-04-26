Tarikat içindeki iktidar kavgası büyük vurgunu ortaya çıkardı

AKP iktidarının verdiği destekle, örgütlenip büyüyen Menzil Cemaati’ndeki kavga devam ediyor. Cemaatte yaşanan tartışmalar, milyonlarca liralık bir vurgunun ortaya çıkmasını sağladı. Menzil Cemaati mensuplarının “Gavs” olarak hitap ettiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin sonrasında, cemaatin başına 3 oğlu geçti.

Elhuseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, “eş şeyhlik” adı verilen bir sistemle, Menzil’i birlikte yöneteceklerini açıkladı fakat milyarlarca liralık bir sermayeye sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, aradan uzun zaman geçmeden kavgaya tutuştu.

En fazla müride sahip olduğu iletilen Muhammed Saki, cemaatin mevcut dernek ve vakıflarıyla ilişiğini kesti ve Serhendi Vakfı ile Dehlevi Yayınları’nı ve Nezir Derneği’ni kurdu. Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah ise, birlikte hareket etmeye devam etti. Cemaatin mevcut dernek ve vakıflarını yöneten iki kardeş de, cemaatin birçok şehirde bulunan külliye, dergâh ve Semerkand Vakfı’na bağlı gayrimenkulleri bölüşemedi.

MİLYONLUK VURGUN

En fazla müridi olan Muhammed Saki Elhüseyni’nin tarafları, geçtiğimiz gün, Adıyaman’da bulunan Kahta Adliyesi’nin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirerek, cemaatin diğer şeyh ve müritlerini suçladı. Yapılan açıklamada, Menzil köyündeki Buhara Evleri Kooperatifi aracılığıyla vurgun yapıldığı ifade edilirken 40 bin kişinin mağdur edildiği aktarıldı.

“Kooperatif üyelerimizin yaptığı ödemeler, usule ve kanuna aykırı şekilde Semerkand Vakfı aracılığıyla toplanmıştır. Üyelerimize hisseli tapulu verileceği taahhüt edilmesine rağmen tapu verilmemiştir.” ifadelerinin kaydedildiği açıklamada, yüksek bedelle yapılan hisse satışlarının, kooperatifin resmi kayıtlarında çok düşük bedelle kaydedildiği belirtildi.

Hak sahiplerinin yüz milyonlarca liralık zarara uğradığı ifade edilirken, “Hak sahiplerine tahsis edilen konutlar, ‘depremzedelere ücretsiz kullandırıyoruz’ yalanıyla maddi karşılık elde edilerek hizmete açılmıştır. Depremzedelere sağlanan bu barınma hizmeti için kamu yararı olan bir dernek olan Beşir Derneği’nden para tahsil edilmiştir.” denildi.

Söz konusu açıklamada, “ Beşir Derneği’nin bağışlarla toplanan parası üç-beş kişilik bir çete tarafından yönetilen şahıs şirketlerine peşkeş çekilmiştir. Üyelerimizin sömürüldüğü bu düzen ısrarla korunmaktadır.” ifadelerine yer verilirken, yargı organlarına yapılan müracaatların üzerinden aylar geçtiği fakat bir sonuç alınamadığı iletildi.

SÜLEYMAN SOYLU İZİNSİZ YARDIM TOPLAMA HAKKI TANIMIŞTI

Elhuseyni’nin taraftarlarının yaptığı açıklamada, milyonlarca liralık vurgunun Semerkand Vakfı ile Beşir Derneği eliyle yapıldığı vurgulanırken, Beşir Derneği Menzil’in en büyük kuruluşlarının başında yer alıyor.

Fatih Sarıyar tarafından 28 Ocak 2004 tarihinde kurulan Beşir Derneği’nin gelirinin 2015 yılında 24 milyon 684 bin TL olduğu aktarıldı.

Derneğin geliri her yıl katlanırken, 2022 yılında derneğin yönettiği para, 247 milyon 141 bin TL’yi buldu. Bu bütçe, birçok belediye ve kamu kurumunda dahi bulunmuyor.

AKP iktidarının her türlü destek ve kolaylığı sağladığı Beşir Derneği’ne, 22 Nisan 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından “kamu yararına çalışan dernek statüsü” verildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde, derneğe başka bir kolaylık daha sağlandı ve İçişleri Bakanlığı’nın 15 Aralık 2017 tarih ve 5602 sayılı yazısı üzerine, 8 Ocak 2018 tarihinde Beşir Derneği’ne “izin almadan yardım toplama hakkı” verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL ÖDÜL VERDİ

Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu ifade etse de, derneğin projeleri oldukça dikkat çekici. Derneğin projelerinden biri, “Mushaf-ı Şerif Dağıtımı Projesi” ve proje kapsamında, Afrika ülkelerindeki aç ve yoksul çocuklara Kuran dağıtılıyor.

Ayrıca Beşir Derneği üyelerinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, “tekbirler” eşliğinde insanları enkazdan çıkarması da gündem olmuştu.

Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden kısa bir süre sonra 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası Tevcih Töreni’nde Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği’ne ödül verdi.