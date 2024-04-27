Tebliğciye kadından ders gibi yanıt. "Senin edebin tarikatlarda çocuklara tecavüz edilirken neredeydi?"

İzmir'in İzban'da yaşanan skandal bir olay gündem oldu. Bir tebliğcinin, önünde yürüyen bir kadına yönelik sözlü tacizi, yolcular arasında büyük infial yarattı. İddiaya göre, tebliğci kadına "Cehennemde yanacaksın" diyerek hakaretlerde bulundu.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte kadın, tebliğciye tepki gösterdi. "Allah sana vahiy mi gönderdi de sen 'cehennemde yanacaksın' diyorsun?" sözleriyle karşılık veren kadına, tebliğci ise "Kitaplarda yazıyor. Öldüğün zaman göreceksin" şeklinde yanıt verdi. Ardından kadın, tebliğciye yönelik sert ifadeler kullanarak, "Sen ölenin ne hale geldiğini gördün mü? Senin edebin çocuklara tecavüz edilirken neredeydi?" şeklinde sordu. Tebliğcinin ise, "Sen onların yanında mıydın? Sıra sende miydi?" şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Olayın sosyal medyada da gündem olmasıyla birlikte kadın, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaşarak tepkisini dile getirdi. Kadının paylaşımı şu şekildeydi: "Bakın az önce İzmir İzban'da kız yeğenimle beraber yürüyen merdivenlerden çıkıyorum arkadan bu ne idüğü belirsiz provokatif adam bana ve yeğenime 'cehennemde yanacaksınız' diye bağırmaya başladı, üzerimde ne olduğu çok önemli değil ama yine de söyleyeyim bir kot bir tişört var. Bu taciz değil de ne, bu provokatif bir eylem değil de nedir?".