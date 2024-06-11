Emilia Clarke’tan Game Of Thrones itirafı! En büyük korkusunu açıkladı

37 yaşındaki ünlü oyuncu fantastik dizide Daenerys Targaryen rolünü oynadı ancak 2011 yılında Londra'nın kuzeyindeki bir spor salonunda egzersiz yaparken beyin kanaması geçirdi.

Clarke, yaralanma haberini kamuoyuna açıklamak istemedi ve bunu dizideki meslektaşlarından da sakladı. Clarke, patronların beyin kanamasından sonra işini yapamayacağını düşünmelerinden endişe duyduğunu belirtti.

Doktorlar ayrıca 2013 yılında dizide rol almaya devam ederken ikinci bir beyin kanaması keşfettiler.

Clarke şunları söyledi: "Beyin kanaması, benlik duygunuzu bu kadar dramatik bir düzeyde değiştirdiği için, işyerinde yaşadığınız tüm güvensizlikler bir gecede dört katına çıkar. Hepimizin ilk korkusu şuydu: 'Aman Tanrım, kovulacak mıyım? İşi tamamlayamayacağımı düşündükleri için mi kovulacağım?”

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Clarke, ilk beyin kanamasından birkaç hafta sonra çalışmaya geri döndü, ancak binlerce insan ve kamera önünde çalışmanın stresi ve baskısı nedeniyle başka bir kanamadan öleceğinden korktuğunu ifade etti.