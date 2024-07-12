Game of Thrones'un yıldızının yeni rolü belli oldu

Yeni rolü belli oldu

37 yaşındaki Clarke, daha önce açıklanan oyuncular Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xavier ve Dominic Burgess'la birlikte rol alacak.

Çizgi roman serisi Ed Brubaker ve Sean Phillips tarafından yaratıldı. Resmi açıklamada serinin "birbirine kenetlenmiş bir suç öyküleri evreni" olduğu belirtiliyor.

Emilia Clarke, "zekası kadar silahını da hızlı kullanan, kurnaz ve cesur bir soyguncu" diye tanımlanan Mallory rolünde izleyicinin karşısına çıkacak.

Mallory, Bonnie ve Clyde benzeri tutkulu bir ilişki yaşadığı Ricky Lawless'la birlikte soygunlar yapan bir ekibin parçası.

Resmi açıklama, karakter özelliklerini şöyle açıklıyor:

Mallory, kanunun yanlış tarafında yaşayan, onu ve tüm ekibini tehlikeye atacak sırlar saklayan, uçlarda bir kadın.

Clarke en çok, 8 sezon süren ve bu süreçte 4 Emmy adaylığı kazandığı rekortmen HBO dizisi Game of Thrones'daki Daenerys Targaryen rolüyle tanınıyor.

Britanyalı oyuncu, son olarak Disney+'ta ekranlara gelen Marvel dizisi Secret Invasion'da Cobie Smulders, Samuel L. Jackson, Olivia Colman ve Kingsley Ben-Adir gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştı.