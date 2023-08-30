Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zaferinin, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseri olduğunu belirtti.

KAYNAK: AA
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yılmaz iradesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir. Yüreği vatan aşkıyla çarpan bir ulusun tüm dünyaya verdiği umut mesajıdır. Bu zaferin ışığı altında, milletimizin yarınlara güvenle yürüyeceğine inanıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun."

emine-erdogan.jpg

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Kaybolan İstiklal Madalyası'nın öyküsünü Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı Spor
Kaybolan İstiklal Madalyası'nın öyküsünü Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı
Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü Dünya
Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü
Beşiktaş'a Amartey şoku! Kiev maçında yok Spor
Beşiktaş'a Amartey şoku! Kiev maçında yok
İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi Güncel
İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi
İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı Dünya
İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı
Tavaf eden hacı adayına Kabe polisi müdahale etti Dünya
Tavaf eden hacı adayına Kabe polisi müdahale etti
Şüphe üzerine durduruldu. Üstünden bakın ne çıktı Güncel
Şüphe üzerine durduruldu. Üstünden bakın ne çıktı