Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, Filistin-İsrail çatışmasının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğun etkilenmemesini dileyerek, uluslararası toplumu din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırdı.

KAYNAK: AA
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdığını belirterek, hepsinin ortak özelliğinin azimleri olduğunu aktardı.

İlmek ilmek işledikleri istikballerinin, insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı olduğunu bildiren Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olduğumuz gibi kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız. Bilhassa çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor."

Emine Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı olmayacağını vurgulayarak, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegane dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.

emine-erdogan.jpg

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı Spor
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi Magazin
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi
Myanmar'daki sellerden dolayı yerinden olan kişi sayısı 27 bini aştı Dünya
Myanmar'daki sellerden dolayı yerinden olan kişi sayısı 27 bini aştı
MasterChef All Star cantık pide nasıl yapılır? Bursa cantık pide tarifi için malzemeler neler? Gündem
MasterChef All Star cantık pide nasıl yapılır? Bursa cantık pide tarifi için malzemeler neler?
Uzmanından zayıflama formülü Sağlık
Uzmanından zayıflama formülü
Dursun Özbek'ten istifa açıklaması. Galatasaray'da kazan kaynıyor Spor
Dursun Özbek'ten istifa açıklaması. Galatasaray'da kazan kaynıyor
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama Gündem
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ile ilgili açıklama