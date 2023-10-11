Enflasyona çözüm vatandaştan istendi. Erdoğan'dan 'satın almayın' çağrısı

Grup toplantısında konuşan Erdoğan yüksek enflasyona çözüm için vatandaşın otomobil ve konut satın almamasını istedi.

Enflasyona çözüm vatandaştan istendi. Erdoğan'dan 'satın almayın' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, yüksek enflasyon ve emekli ikramiyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP’li Erdoğan, yüksek enflasyonun çözümü için vatandaşın otomobil ve konut satın almamasını istedi.

SATIN ALMAYIN ÇAĞRISI

Ülkedeki hayat pahalılığına ve döviz kuruna değinen Erdoğan, şu sözleri kaydetti:

"Ülkemizdeki hayat pahalılığı bazı alanlarda ne enflasyonla ne de döviz kuru ile izah edilemeyecek seviyelerde. Sadece belirsizlik ortamını fırsat bilip 3 kuruş daha fazla kazanmak uğruna ülkesine bu kötülüğü yapanlar aslında kendi geleceklerini sabote ettiklerini bilmeliler.

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Milletimiz gerektiğinde malını satın almayarak bu fırsatçılara cevabı vermesini istiyorum. Otomobilden konuta kiraya kadar yapılanların önüne ancak bu şekilde geçebiliriz."

EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, emekli ikramiyesine ilişkin ise, "Emeklilerimizin sıkıntılarını hafifletmek için kasım ayı ortasında ödenecek şekilde 1 defaya mahsus 5000 TL ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık. Maaşlar için yeni düzenlemeleri ayrıca yapacağız. Emeklilerimizle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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