Eminönü’nde kısa mesafeye fahiş fiyat isteyen taksicilere ceza yağdı

Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, kısa mesafeye fahiş fiyat isteyen ve emniyet kemeri takmayan taksi şoförlerine ceza yazıldı.

KAYNAK: DHA
Eminönü’nde kısa mesafeye fahiş fiyat isteyen taksicilere ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, taksi şoförlerinin evrakları kontrol edildi. Denetim boyunca 5 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için kişi başı 436 lira, taksi kullanırken cep telefonuyla konuşan 2 sürücüye ayrı ayrı 951 lira para cezası yazıldı. Kısa mesafeye fahiş fiyat isteyen 3 taksiciye ayrı ayrı 4 bin 64 lira ceza kesildi Taksiler ise, 10 gün trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi. Denetimlerde taksicilere toplam 16 bin 274 lira para cezası kesildi.

"DENETİM YAPILMASI BENCE GÜZEL BİR UYGULAMA"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan taksi şoförü Emre Özyürek, "Emniyet kemerinden dolayı ceza yedik, polis arkadaşlar yakaladılar. Denetim yapılması bence güzel bir uygulama devam etsinler. Ama usulsüz çalışan, korsan çalışanları da iptal etmeleri lazım bence. Şu anda taksi harici çok uygulama var" dedi.

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"MÜŞTERİ ‘HOW MUCH’ DEDİ TRAFİK DURUMUNA GÖRE BİZDE TAHMİNİ TUTAR SÖYLEDİK"

Taksiye müşteri gibi binen polis memuruna Eminönü’nden Şişli’ye 400 lira para isteyen taksici, "Fiyat söylemedim. Müşteri 'How much' dedi. Trafik durumuna göre biz de tahmini tutar söyledik. Ben 400 lira tutuyor demedim. Tahmini olarak trafik süresine göre söyledim. Yol durumuna göre belli olmuyor trafikte bekleme süresine göre taksimetre yazıyor" ifadelerini kullandı. Eminönü’nden Osmanbey'e 400 lira isteyen başka bir taksici ise, "Ortalama fiyat söyledim ben. Taksimetre fiyatını söyledim. Ben öyle birşey yapmam" şeklinde konuştu. Taksi şoförünün kendisine ceza yazan polis memuruna ise "Ben böyle birşey yapmam beni bilen bilir" diyerek taksisini bağlamaması için ısrar ettiği görüldü.

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