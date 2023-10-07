Yolcu seçen taksicilerden yüzsüz savunma. Bu kadarına pes artık

Şişli’de yapılan denetimde yolcu seçtiği tespit edilen iki taksiciye ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksicilerin kendilerini savunması pes dedirtti.

KAYNAK: İHA
Yolcu seçen taksicilerden yüzsüz savunma. Bu kadarına pes artık

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Ekipler Amirliği ekiplerince Şişli’de ticari taksilere yönelik yapılan denetimlerde ceza yağdı.

Yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilerin belirlenerek cezai işlem uygulanması için yapılan denetim sonucunda iki taksiciye ceza kesilerek, araçları 10 gün süre ile trafikten men edildi.

Yolcu seçtikleri tespit edilerek 4 bin 64’er TL ceza kesilen taksiciler, kendilerini “Biz karşının taksisiyiz” diyerek savundu.

"KİMSEYİ ALMIYORUM"

Karşının taksisi olduğunu ve Avrupa yakasını fazla bilmediğini söyleyen Mustafa Öznar isimli taksi sürücüsü, “Ben Mecidiyeköy’den karşıya doğru geçiyordum. Işıklar yanıyordu, ışıklarda herkes el atıyordu ve kapılarım kilitliydi. Hiçbir şekilde kimseyi almıyorum. Sadece el atan olursa, yakındaysa ben karşıya geçiyorum diyorum. Karşıya geçiyorsanız o tarafa doğru geçiyorum dedim. Başka hiçbir şey demedim. Arkadaş da 'Aç kapıyı. İleride sağa çek' dedi. Arabayı vermem lazım, karşının arabasıyım. Burada olmuyor, kendi durağıma geçmem lazım. Biz Anadolu yakasında böyle şeyler yaşamıyoruz. Neden Anadolu yakasında yok, hep karşıda var. Hayır, efendim yok. O tarafta 'Nereye gidiyorsun?' muhabbeti de yok. Buranın arabası burada çalışsın, biz öbür tarafta çalışıyoruz. Biz buraları bilmiyoruz, yolcuları neden sıkıntıya düşürelim. Neden bilmediği yere götürüp fazla yazdıralım. Biz buranın arabası değiliz, yalan değil. Ben karşıda çalışamıyorum ağabey. Karşının insanları arsız, değişik insanlar. Buraya karşıdan geldik ama kendi yolcumuzu getirdik. Ama buranın insanları sıkıntılı insanlar, neden başımıza bela alalım? Neden sıkıntı yaşayalım, neden ters yönlere girelim? Neden bilmediğimiz yola girelim, yolcuyla muhabbet edelim, sıkıntıya düşelim? Şimdi arabayı bağlayacaklarmış. Hiçbir suçumuz, sebebimiz, günahımız yok. Ceza da yazılacak. Yani bizlere yazık günah değil mi? Ben yolcuya nereye gidiyorsun demedim, taksimetre açmadım, pazarlık yapmadım. Sadece karşıya geçiyorum efendim dedim. Ben kendi durağıma yardımcı olmaya, karşıma geçiyorum” sözleriyle kendini savundu.

"BEN DE KARŞININ TAKSİSİYİM"

Karşının taksisi olduğunu söyleyen Fevzi Öztürk isimli taksici ise, “Ben de orta şeritteydim, ağabey bana baktı. Ben de ona karşıya geçiyorum dedim. Ben de karşının taksisiyim. Ondan sonra 'Gel sağa' dedi. Ben de karşıya geçiyor diye aldım. Ondan sonra kimliğini çıkarttı ve beni buraya çekti. Benim ne suçum var? Benim hastam olabilir, evime gidecek olabilirim” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Ekipler Amirliği ekiplerince ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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