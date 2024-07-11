Emlak Konut GYO'da bayrak değişimi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emlak Konut GYO'da bayrak değişimi

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem, görevini Yasir Yılmaz'a devretti.

Emlak Konut GYO A.Ş.'de yönetim değişikliği gerçekleşti. Şirketin genel müdürlüğü görevine getirilen Yasir Yılmaz bayrağı Cengiz Erdem'den devraldı.

Şirketin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bugün şirketimizde düzenlenen devir teslim töreninde Yasir Yılmaz, genel müdürlük görevini Cengiz Erdem’den devraldı. Yeni genel müdürümüz Yasir Yılmaz’a başarılar diler, görev süresi boyunca değerli katkılar sağlayan Cengiz Erdem’e teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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Yasir Yılmaz

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