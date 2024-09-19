Emlak Konut'tan turizm cennetinde 1,1 milyar liralık ihale

Emlak Konut GYO'dan 1 Milyar 100 milyon liralık arsa satışı...Turizm merkezi Muğla Milas'ta Emlak Konut gelir paylaşım modeliyle 1,1 milyar liralık ihale gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin gayrimenkul sektörüne öncülük etme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Emlak Konut GYO'nun turizm merkezi Muğla Milas'ta gerçekleştirdiği ihalenin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

İHALEYE 23 FİRMA KATILDI

Açıklamada, Meşelik Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 metrekare konut arsası ihalesine 23 firma katıldı. İhale 1 milyar 100 milyon liraya tamamladı.

İhalede Emlak Konut'un, yüzde 42 oranında şirket payı gelir oranıyla 462 milyon lira gelir elde edeceği belirtilen açıklamada, Emlak Konut'un, bu ihaleyle 2,19 çarpanına ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attığı ifade edildi.

Açıklamada, ihalenin, Emlak Konut'un ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne olan katkısını bir kez daha gösterdiği belirtilerek, ihalesi yapılan projenin Milas Havalimanı, Yalıkavak, Bodrum, Çökertme ve pek çok önemli noktaya yakın konumuyla dikkati çektiği aktarıldı.