Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!

Türkiye'nin ekonomik gündemini sarsan emlak vergisi tartışmalarında dönüm noktası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, bina rayiç bedellerinde gözlemlenen yüzde 500'e varan büyükşehirlerde ise yüzde 1400'e ulaşan fahiş artışlara karşı hükümet harekete geçti. Bu adım, vatandaşların alım gücünü korurken, yerel yönetimlerin gelirlerini dengelemeyi hedefliyor.

Ancak, uluslararası uzmanlar ve bilimsel araştırmalar, bu tür vergi düzenlemelerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı. Prof. Dr. Emre Alkin gibi ekonomistler, reformun vergi adaletini artırabileceğini, fakat yetersiz kalırsa enflasyon baskısını derinleştirebileceğini vurguluyor.

Emlak sektörü bakanlığın radarına takıldı! Bunu yapanlara rekor ceza

Emlak vergilerinde yüksek artışlara tepkiler peş peşe gelmişti. Fahiş artışlara yönelik tepkiler artınca, konu AKP MYK toplantısında gündeme geldi. Toplantıda, vatandaşlardan gelen şikâyetlere dikkat çekildi, ilçeler arasında farklı oranların uygulandığını ve artışların piyasa koşullarını yansıtmadığı belirtildi.

4 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, dört yıl boyunca geçerli olacak rayiç bedel çalışması yapılması kararlaştırıldı. 2026'da uygulanacak Emlak Vergisi'ne esas rayiç bedellerdeki fahiş artışa karşı çalışma başlatıldı.

Yeni Emlak Vergisi Değerleri: Sessiz Fırtına Kapıda

Çalışma kapsamında konunun kapsamlı şekilde araştırılacağı, elde edilecek raporlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceği bildirildi.

AKP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, emlak vergisiyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Kamuoyunun gündemine gelen bu konunun uzun süredir yakından takip edildiğini vurgulayan Demir, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.