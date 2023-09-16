Emniyet binasında cinayet. Tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis tutuklandı

Kayseri’de polis memuru Şükrü K. emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik silahıyla vurarak öldürdü.

Emniyet binasında cinayet. Tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis tutuklandı

14 Eylül Perşembe günü Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen olayda, polis memuru Şükrü.K ile aralarında husumet olduğu iddia edilen aynı lojmandan komşusu Emniyet'te görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı.

BEYLİK SİLAHIYLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru Şükrü K.'nın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Şükrü K. nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

TEKNİKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Polis kurşunuyla Hayatını kaybeden Fevzi Süleyman Sökmen’in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sökmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Fevzi Süleyman Sökmen, Toprakkale ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası, Dağıstan Mahallesi Garipler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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