Yolun ortasına bırakılan halının içinden çıkan kan dondurdu. Polis sokağa giriş çıkışları yasakladı

İstanbul'un Pendik ilçesinde gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İHA
Yolun ortasına bırakılan halının içinden çıkan kan dondurdu. Polis sokağa giriş çıkışları yasakladı

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti. Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi.

Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

aw037857-01-001.jpg

aw037857-02-001.jpg

aw037857-03-001.jpg

aw037857-04.jpg

İlgili Haberler
Komşu cinayeti davasında karar. Ölenin sanığı elinden tutup itmesi ‘haksız tahrik’ sayıldı
Emniyet binasında cinayet. Tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis tutuklandı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu Ekonomi
İslam Memiş çok kazandıracak yatırım aracını ilk kez açıkladı. 'Ne altın ne gümüş ne Dolar ne Euro' diyerek duyurdu
Trafik sigortasında korkutan senaryo! Ekonomi
Trafik sigortasında korkutan senaryo!
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti Ekonomi
Yerli aşı TURKOVAC'ı satmak için kurulan dev şirket iflasın pençesinde. Geçen yıl 8.1 milyon TL zarar etti
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı