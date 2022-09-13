Emniyet Genel Müdürlüğü temizlik malzemesi satın alacak

Basın İlan’da “21 Kalem Temizlik Malzemesi, 51 Kalem Kırtasiye Malzemesi ve 37 Kalem Fotokopi Makinesi ve Yazıcı Cihazlarına Toner Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 1. Kısım: 21 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı, 2. Kısım: 51 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı ve 3 Kısım: 37 Kalem Fotokopi Makinesi ve Yazıcı Cihazlarına Toner Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı depolara teslim edilecektir.

İhtiyaç listesinde belirtilen mal ve malzemeler Müdürlüğümüz depolarına teknik şartnamedeki hususlara dikkat edilerek 30 takvim günü içerisinde mesai saatlerinde (08:00-17:00) tek seferde teslim edilecektir.

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.