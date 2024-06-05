Emniyet Müdürü, öğrencinin keman hayalini gerçekleştirdi

Yavuz Sultan Selim İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Emre Furkan Erduran, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinden alındı ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Pehlivan, Emre Furkan’a keman hediye etti. Bir programda keman isteğini dile getiren Emre Furkan’a kayıtsız kalamayan Pehlivan, "Emniyet Müdürlüğü olarak talep karşısında duyarsız kalamazdık.

Emre Furkan evladımıza bir keman hediye ettik. Onu mutlu görmek bizi de mutlu etti" dedi.

Pehlivan, Emre Furkan’a keman eğitimine Emniyet Müdürlüğü olarak destek sağlayacaklarını da belirtti. Hediyeyi alan Emre Furkan ise mutluluğunu gizleyemedi ve Pehlivan ile tüm polislere teşekkür etti.