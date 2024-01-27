Emniyetle savcılık arasında Hakan Ural krizi. Polisin tutanağı savcıyı güldürdü

Kaynak: Habertürk
Emniyetle savcılık arasında Hakan Ural krizi. Polisin tutanağı savcıyı güldürdü
İstanbul’da emniyet ile savcılık arasında Hakan Ural krizi çıktı. Polisin tuttuğu tutanağın savcıyı güldürdüğü öğrenildi.

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ adlı programda yorumculuk yapan Hakan Ural hakkında verilen gözaltı kararının emniyet ve savcılık arasında krize neden olduğu öğrenildi. Habertürk’te yer alan habere göre, Ural’ın 26 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan programdaki sözleri nedeniyle hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Polisler, soruşturma kapsamında Ural’ın ifadesini almak için kendisine cep telefonundan ulaşamadı ve bu durumu tutanak tuttu. Polisler 26 Aralık 2023 tarihinde ise Ural’a evinde ulaşmaya çalıştı ancak ulaşamadığını tutanak altına aldı.

SAVCI GÖZALTI İÇİN ADRES VERDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ocak 2024’te Paşabahçe Polis Merkezi’ne bir yazı göndererek Hakan Ural’ın ifadesinin alınmak üzere gözaltına alınmasını istedi ve Ural’ın her gün Kanal D’de program yaptığını ifade ederek bir anlamda Ural’ın nerede olduğunu polise anımsattı.

Bu yazının üzerine polis, dün sabah hakaret suçundan pek alışık olunmadığı biçimde Hakan Ural’ı sabah 05.00’te evinde gözaltına aldı. Habere göre, konunun başsavcılığa da iletilmesi ile birlikte savcı, gözaltı kararını kaldırdı. Emniyet ve savcılık arasındaki krize neden olan gözaltı kararının ardından Ural, ifadesini verdi.

"ELEŞTİRİ SINIRLARI DAHİLİNDE"

Ural ifadesinde “Uzun yıllardır televizyon programlarında sunuculuk yapıyorum, şikayete konu olan tv programının içeriğini şu an hatırlamıyorum, şikayetçiyi de tanımam, programımızda güncel olaylarla ilgili spontane yorumlar yaparız. Yaptığımız her şey eleştiri sınırları dahilindedir ve eleştiriden ibarettir, müştekiyi tanımam, bilmem. Hiçbir şahsi husumetim yoktur” dedi.

"GÖZALTINDA DEĞİLİM"

Hakan Ural, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda da bulundu. Ural, “Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok” dedi.

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