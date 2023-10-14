Emniyetteki Ankara sırları

Los Angeles Sırları…

1997 yapımı bu filmi izlemediyseniz, mutlaka seyretmenizi öneririm. Evinizde geçireceğiniz sıradan bir geceyi keyifli hale getirebilir…

Film başlarda bir şey vadetmiyor aslında. İlk bir saatinde sürekli birilerinin birilerini vurduğu, kaçırdığı, dövdüğü, izleyenlerin de olan bitenden hiç bir şey anlamadan "O niye onu vurdu ki şimdi? Bu kadın kimin sevgilisi? Nooluyo ya bu ne biçim hikâye böyle?" dedirten filmdir.

Daha sonra olaylar çözülüp taşlar yerine oturmaya başladığında hikâyenin nasıl ustaca kurulup dantel gibi işlendiğine bizzat şahit olan aklıselim izleyiciler, az önce yaptıkları eleştirilerden pişman olurlar ve zekice kotarılmış bir senaryo ve ustaca çekilmiş, neredeyse kusursuz bir film izlemenin mutluluğuna erişirler…

Suç örgütleri ile polisin ortaklığını ve böylelikle cinayete kadar varan suçların nasıl örtüldüğünü anlatan Los Angeles Sırları gerçek hayatta ise şimdilerde Ankara’da yaşanıyor. “Film gibi” denilir ya, adeta öyle şeyler oluyor Başkent’te…

Nasıl mı?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir gelişme oldu.

Oldu olmasına da, İsrail – HAMAS çatışması patlak verince gündemde hak ettiği yeri bulamadı söz konusu gelişme…

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve çetesine yönelik soruşturmada 9 polisin açığa alınmasıydı o gelişme…

Bu polisler, Süleyman Soylu döneminde Ankara Emniyetinde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürleri. Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube gibi kritik birimlerde görev yapan isimler…

Çeçenlerin efsanevi lideri Cehar Dudayev’in ‘Bir ülkede devlet varsa mafya yoktur, mafya varsa devlet yoktur, yani mafya varsa devlet mafyadır’ sözünü akıllara getirmiyor mu bu durum?

Ben ise bundan biraz farklı olarak şunu söylüyorum; Başka ülkelerde mafyalar devlete rağmen mafyadır. Türkiye’de ise mafyalar devlet sayesinde mafyadır…

Niye mi bunu söylüyorum?

Bir suç örgütünün Emniyet içerisinde uzantısı olur da siyaset içerisinde olmaz mı?

Emniyet’ten gelen bilgilere göre, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün ortakları arasında sadece üst düzey polisler yok. Kudretli siyasiler de var.

Soruşturmayı yürütenler yerel seçim öncesi soruşturmanın siyasete uzamasına izin verileceğinden şüphe duyuyorlar…

Sizin anlayacağınız, Ayhan Bora Kaplan soruşturması Ankara Sırları ile dolu. Bana sorarsanız, o sırların yerel seçimler sonrasında açığa çıkmasına izin verileceği de bence şüpheli…

Diyelim ki izin verildi.

O zaman Türkiye’de mafyaların 15 Temmuz sonrasında nasıl siyasallaştığını, siyaset için kullanışlı hale geldiğini ve siyasi destek olmazsa mafyaların varlığını sürdüremeyeceği de gün gibi ortaya çıkar…