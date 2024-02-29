TSK’nın stratejik kurumunda işe alınan Araplar!

Bir randevu vermiştim okuyucularıma…

“ODTÜ’lülerin yerine buzdolapçı Menzilciler mi uçak motoru yapacak?” başlıklı yazımın sonunda, “Birkaç güne bu köşede olur…” diyerek yeni bir skandalı aktaracağımı duyurmuştum…

Gazeteciliğin fıtratı böyledir; siyasetçiler müjde verir, biz ise yakaladığımız skandalları aktarırız halka…

O yüzden dost sohbetlerinde bile bir anda “sakıncalı kişi” olabilir ve imalı bakışlar eşliğinde “Off the record” klişesinin muhatabı oluveririz.

Sizin anlayacağınız, zor iştir kamu gözcülüğü…

Şimdi yine “sakıncalı” bir yazı okuyacaksınız. Hem de iki kere sakıncalı yazı.

Çünkü işin içinde bir önceki yazımda olduğu gibi mayınlı araziden bu köşeye taşıdıklarım var.

İşin içinde yine, Türkiye’nin tel tel dökülmesine karşılık seçmene yeni başarı hikâyesi sunamayan iktidarın elindeki en büyük propaganda alanı olan savunma sanayinden bu sefer ümmet soslu skandal var…

Demiştim iki kere sakıncalı yazı diye…

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın büyük hissedarı olduğu TUSAŞ’a (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) bağlı olan ve Türk Hava Kuvvetleri’ne uçak motoru üretme misyonu bulunan TEI’de işe alınan Araplar olduğunu söylesem ne dersiniz?

Bana soracak olursanız, “TEI’de üniversite sınavında derece yapmış ODTÜ-İTÜ mezunu mühendisler işten çıkarılırken, istifaya zorlanırken ‘Bu nasıl iş’ derim!...”

Hatta devam eder, “Arap ya da başka uyruktan bir yabancının uçak motoru yapmakla görevli askeri sanayimizin en stratejik kurumlarından birinde ne işi var” diye sorarım…

Sorarım, çünkü ülkeye “ümmet” diye doldurduklarınız MOSSAD ajanı çıktı!

Sorarım, çünkü iktidara arkasını yaslanıp insan hakları aktivisti pozları vererek Türkiye’de Arap milliyetçiliği yapmasına izin verilen ismin Fransız istihbaratına çalıştığı ortaya çıktı…

Sorarım, çünkü TEI’ye tarikat kadrosundan alınan ve turboşaft motor geliştirme programındaki bilgileri dışarı sızdırırken yakalanan şahıs gibi, Suriyeli MOSSAD ajanları gibi o Arapların da aynı şeyleri yapmayacağının garantisi var mı?

Mesela onlardan biri, Lina Abbas. Hangi özelliğinden dolayı TEI’de çalışıyor?

Daha ilginci, TEI’de işe alınan Araplardan olan Bassam adındaki şahıs, hangi üstün özelliğinden dolayı TEI’nin kozmik odası AR-GE’de çalışıyor?

Mühendislerin dört katı maaş alacak, lüks araç ve villa tahsis edilecek kadar kendisini kıymetli kılan ne?

Kendi ülkesinin milli kuruluşundan sırf tarikatçı olmadıkları için kovulan, istifaya zorlanan ve çoğu yurt dışına gitmek zorunda kalan ODTÜ-İTÜ mezunu yerli ve milli beyinlerde bulamayıp bu iki isimde ne buldunuz?

TEI yönetimi, havacılık ve uçak motoru alanında önemli işler yapmış bir Türk mühendise iş görüşmesinde, motoru yapsın ama iş bilmez cemaatçilerin yerine geçmesin diye "5 yıl kıdem ilerlememe ve görevde yükselmeme" şartı getirirken, neden Bassam’in ayaklarının altına dünyalar seriyor?

Tarikat-cemaat kadrosunun ardından TEI’de ve Türk savunma sanayinin diğer kurumlarında şimdi de ümmet kadrosu mu açıldı?

Türk ülkesinden sonra istilanın sırası Türk Devleti’nin kurumlarına mı geldi?

Sahi!!! Bassam ve diğer Arap çalışanlar, TEI’de görev alabilmek için gerekli olan MİT ve Emniyet soruşturmasından geçtiler mi?

TEI’de NATO’nun uçaklarının da bakımının yapıldığı için işe girmeden önce gerekli olan NATO Güvenlik Belgesini aldılar mı?

Ne garip işler değil mi?

İlahi ben! Sorduğum sorulara bak…

Evrakta sahtecilikten kesinlenmiş hapis cezası olanların tarikat ağı sayesinde girip üst düzey yönetici olabildiği TEI’ye bu haldeyken ajan mı giremeyecek? Ben de bir âlemim doğrusu…