Ergenekon’dan sonra yeni hayali düşman: Teğmenler cuntası

Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kendi iktidarlarına göre şekil almamasının adına “Askeri vesayet” dediler.

Ardından, “Ne istedilerse verdikleri” FETÖ ile birlikte TSK’ya balyoz indiren kumpasların ortaklığını yaptılar. Ergenekon, Balyoz, Amirallere Suikast vs…

Şimdi yeni bir kumpas yola çıktı.

Tabii önce tıpkı Ergenekon gibi yeni bir hayali düşman icat edildi: Teğmenler Cuntası…

İktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi, 14 Aralık 2023’te bu manşetle çıktı.

Peki neymiş bu Teğmenler Cuntası?

Yeni Şafak’a göre, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreninde, yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen bir teğmenle diğer teğmenler arasında yaşanan kavga sonrası başlayan idari ve adli soruşturma, bir “Teğmen Cuntası”nın varlığını ortaya çıkarmış…

Tuzla Piyade Okulu’nda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlendikleri ve darp edildiklerini iddia eden gazete, öğrencilerin WhatsApp gruplarında "tarikatçı avı" başlatıldığını yazdı.

“Darbe dönemlerini hatırlatacak bir bildiri yayınlamayı da planlayan cuntacı teğmenler yargılanmaktan çekindikleri için vazgeçti” denilen haberin devamında, “Cuntacı teğmenler, daha Kara Harp Okulu’ndaki öğrencilik yıllarında sözde “Atatürkçülük” maskesiyle terör estirmeye başladı. Okul mescidinde namaz kılan öğrencileri “Atatürk düşmanı”, “tarikatçı-cemaatçi”, “irticacı” gibi ifadelerle fişleyen cuntacı teğmenler, dindar subayları fotoğraflarını paylaşarak hedef gösterdi” denildi…

Biz bu filmi izlemiştik hatırladınız mı?

Biz bu oyunu görmüştük hatırlardınız mı?

Hatırlamayanlar varsa FETÖ’nün TARAF’ının kumpas pravdası olarak attığı manşetleri aklına getirsin…

“Fatih Cami bombalanacaktı” diye bir manşetleri vardı mesela.

Bu yalanı manşetten atıp Balyoz kumpasını başlatmışlardı.

Sonra ise, kumpaslarla tasfiye ettikleri Atatürkçü subayların yerine getirdikleri FETÖ’cüler 15 Temmuz’da TBMM’yi bombaladılar…

Şimdi ise Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren subaylar cuntacı ilan ediliyor ve yine din üzerinden tezgahlanıp servis ediliyor.

Yine Atatürk düşmanları kollanıp Atatürkçüler hedef alınıyor.

Taktik tanıdık. Eeee ne de olsa FETÖ’nün eski kumpas ortakları…

15 Temmuz’dan sonra yeni bir balyoz indirilen ve adım adım parti ordusu olmaya itilen Türk Ordusu’nda bir şeyler hala istedikleri gibi gitmiyor demek ki…

Yeni Şafak’ın manşeti; milli güvenlik sorunu tarikat ve cemaatlerin cirit atmasına rağmen Türk Ordusu’nda ebedi başkomutan Atatürk’ün izindeki damarı hala tıkayamamanın eseridir.

Milli Ordu kimliğinden “Parti ordusu, ümmet ordusu” kimliğine dönüşümünde TSK’daki engelleri hala tam anlamıyla ortadan kaldıramamanın verdiği rahatsızlığın eseridir…

FETÖ kumpasları ile TSK’ya tasfiye ve pasifize etme operasyonu yapıldıktan sonra Türkiye’de çözüm adlı ihanet ve yıkım süreci devreye sokuldu.

Türkiye Suriye’de ihvancı politikalara geçiş yapıp PKK terör örgütü komşumuz yapıldı.

Milyonlarca istilacının bize gelmesi ve laikliğin can çekişir hale getirilmesi de cabası…

2007-2015 arasındaki ezbere bildiğimiz süreci akıllarınca yeniden başlatma gayesindeler anlaşılan.

Peki TSK’ya yeni kumpasta şimdi ki gaye ne?