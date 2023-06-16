Emniyetten YKS uyarısı

Erzurum Emniyeti Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek ÖSYM sınavlarına ilişkin uyarıda bulundu.

Emniyetten YKS uyarısı

İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, ÖSYM Başkanlığı tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav öncesi alınacak güvenlik önlemler ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin de son derece önemli olduğu sınavın uygulanması esnasında sınav binaları çevresinde meydana gelen aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıttığı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olduğu, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır.” denildi.

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Açıklamada, sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, pazar yerleri vb gibi gürültü oluşturabilecek durumlara vatandaşlarımız tarafından önemle dikkat edilmesi gerektiği ifade edilerek, şöyle devam edildi “Ayrıca sınava girecek olan öğrencilerin yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar (şeffaf ambalaj içerisinde su ve alyans hariç) ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”

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