Emre Bayraktar: İstediğimiz sonucu almak istiyoruz

Samsunspor Analiz Departman Sorumlusu ve Yardımcı Antrenörü Emre Bayraktar, hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Emre Bayraktar: İstediğimiz sonucu almak istiyoruz

Süper Lig’in 8. hafta karşılaşmasında Ç. Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor’da Hüseyin Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak refakat eden Samsunspor Analiz Departman Sorumlusu ve Yardımcı Antrenörü Emre Bayraktar, takımın son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerinin altını çizen Emre Bayraktar, “Hafta sonu oynanan Gaziantep FK maçından sonra ertesi gün çalışmalara başladık. Rizespor maçı hazırlıklarımız çift antrenman ile devam ediyor. Rizespor 7 maçta 11 puan topladı. Sahada koşan, mücadele eden, takım oyunu oynayan, dirençli bir takım. Rakibin pozitif durumu geçen seneden 5-6 oyuncusu ilk 11’de mücadele ediyor. Bunun üzerine transfer yaptılar. Biz de şu anda saha sonuçları olarak istediğimizi alamasak da her hafta yeni bir sayfa açıyoruz. Geçmişi konuşmak bize çok şey kazandırmayacak. Bu hafta doğru oyunu oynayıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.

Sakatların durumu hakkında da konuşan Bayraktar, “Taylan Antalyalı’nın sakatlığı devam ediyor. Marc Bola’nın tedavisine devam ediliyor. Yunus Emre Çift’in de tedavisi fizyoterapist eşliğinde devam ediliyor. Gaetan Laura ise bu hafta başı takıma katıldı. Bir takımın çok gol atması ya da yemesi takımın tamamı ile alakalı bir durum. Defans sadece 4 kişinin sorumluluğunda değil. Savunmanın yaptığı hatalardan dolayı değil, hata yapıyorsak takım olarak hata yapıyoruz. 13 gol yedik, bu çok fazla. Bunu azaltmak için çalışıyoruz. Bu hafta takım savunması ağırlıklı çalıştık. Çok gol yeme sorununu takım olarak halletmek istiyoruz” diye konuştu.

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