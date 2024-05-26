Emre Belözoğlu ağlayarak bağırdı: Allah'tan korkun ulan

Süper Lig'den düşen son takım Ankaragücü oldu. Ankaragücü iki kez öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 4-1 yenilinde küme düştü.

Ankaragücü, 2-1 öndeyken ikinci golü yedi ve maç 2-2 oldu. Bu sırada gözyaşlarını tutamayah Belözoğlu sahaya doğru "Allah'tan korkun ulan" diye bağırdı.

Belözoğlu maçtan sonra ise şunları söyledi:

"Bunu Ankaragücü camiasına yaşatan birisi olmam itibarıyla, sorumluluğu almam gereken en önemli kişilerden biri olmam itibarıyla Ankaragücü çok daha güzel günleri hak ediyor. Hayatımın en büyük acı tecrübesini yaşadım. Hiçbir zaman kalbimin hiçbir yerinde his etmeyeceğim bir duyguydu bu. Ömrümün sonuna kadar da Ankaragücü'ne bunu yaşatan kişilerden birisi olarak kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çok üzgünüm. Herkes hakkını helal etsin, benden yana helal olsun. Bugün gelinen noktada söylenecek sadece bunlar olduğunu düşünüyorum.

Ben İsmail Başkan ve Yusuf Bey'le görüşüp en kısa zamanda bir karar veririm. Bunu da ilk siz öğrenirsiniz. Kimseyle görüşmedim. İyi günler, kötü günler oldu bir ayrılık olacaksa da ben hep yakışır halde olması gerektiğini düşünüyorum. Çok sıcak bugün değil. Ama söylemem gerekenler olduğunu düşünüyorum. Hiç kimseyi kırmak değil. Buraya gelirken çok büyük hayallerle ve hedeflerle geldim. Herkesten çok özür diliyorum. Affına sığınıyorum. Bunu bu camiaya yaşatan biri olarak bunun vicdanıyla yaşayacağımı samimiyetle söyleyebilirim.

Ben de Ankaragücü'nün başarısı için inanın her şeyi yaptım. Futbol bu Ankaragücü, Trabzonspor'a yenildiği için küme düşmedi. Bu acıyı içimde yaşayacağımı samimiyetle söyleyebilirim. Burada çalışmak, çok büyük bir şerefti, bu acı tecrübeyi yaşamak da bana nasipmiş. Gerçekten başımıza gelecek diye düşünmezdik."