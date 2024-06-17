Suriyelilerin Gaziantep'te mide bulandıran görüntüler

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncesinde yaptığı uyarılara rağmen, bazı vatandaşların kurban atıklarını yol kenarlarına attığı görüldü. Bu durum, bayramın manevi atmosferine gölge düşürdü ve bölgedeki vatandaşlar arasında büyük rahatsızlık yarattı.

Olayla ilgili olarak bölge sakinlerinden Sevgi Son, durumu şu şekilde dile getirdi: “Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bunların yanından geçiyoruz. Hastalık kapma riskimiz var. Kokudan durulmuyor burada. Burayı temiz tutmamız lazım. Fakat insanlar evimiz kirlenmesin diye düşünüyor. O yüzden pisliklerini buraya atıyor. Bana göre burayı böyle pisleten evini de pisletiyordur. Çevreyi temiz tutmamız gerek. Burada hastane var. Hastane içinde çok tehlikeli bir durum. Yetkililerden bu durumun önüne geçmesini istiyoruz.”

Şikayetler üzerine Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı ekipler hızla harekete geçerek temizlik çalışmalarına başladılar. Bu çalışmalarla birlikte, yol kenarlarındaki kurban atıkları toplanarak çevre temizliği sağlanmaya çalışıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karpuzkaya köyünde merkezi Suriye’de bulunan Haznevi tarikatına ait olduğu bilinen dev bir külliye açılmıştı. Bölgede Suriyeli nüfusunun çoğunluğu da biliniyor.

TÜİK verilerine göre Gaziantep'te şu anda her 5 kişiden biri Suriyeli. Bu oran 25 yıl sonra her 4 kişiden biri olacak şekilde artacak.

Gaziantep'teki yerli nüfus artışına göre Suriyeli nüfus artışı 2,5 kat daha fazla. Kentimizdeki sığınmacıların nüfusunun ise yaklaşık 460 bin kişi olduğu biliniyor.

Gaziantep'te nüfus artış hızı 0,012'ye düşerken, sığınmacılarda bu oran 0,032. Yani Suriyeli sığınmacıların nüfus artış hızı, yerli nüfus artış hızının 2,5 katının üzerinde.

Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından önce 0-4 yaş grubunda olanlar, bugünkü 10-14 yaş grubuna göre daha az. Bu durum, sığınmacıların Türkiye'ye geldikten sonra doğum oranlarında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Özellikle son 4 yıldaki artış göz önüne alındığında, Suriyeli sığınmacılarda önümüzdeki yıllarda doğum oranının daha da artması bekleniyor.

Gaziantep'te şu anda yerli nüfus 2 milyon 160 bin iken, sığınmacıların sayısı 460 bine ulaştı. Nüfusun %18'ini Suriyeliler oluşturuyor.

2027 yılında yerli nüfus 2 milyon 234 bine yükselirken, Suriyeli sayısı 517 bine ulaşacak. Yüzdesel olarak ise sığınmacıların oranı 1 puan daha artacak ve 9 yıl sonunda %20'ye ulaşacak.