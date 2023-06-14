Emre Belözoğlu için karar verildi. Başakşehir'den teknik direktör açıklaması

Başakşehir'deki geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Emre Belözoğlu için karar çıktı.

Emre Belözoğlu için karar verildi. Başakşehir'den teknik direktör açıklaması

Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlamalarına başlandığını resmen duyurdu.

Böylece Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki geleceği de netleşti.

Emre Belözoğlu daha önce, "Ben başkanla konuşmadan futbolcuyken de karar almadım. Teknik adamıyım şu an. Onla konuşmadan karar almam. Kimseyle konuşmadan bir şey demem" ifadelerini kullanmıştı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu; 2023-2024 sezonunun planlaması ve gerçekleştirilecek transferler için toplantıda bir araya geldiler" denildi.


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