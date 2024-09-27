Emre Belözoğlu’ndan çok çarpıcı Mourinho iddiası: Bunu bir tek bize yapmıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Belçika ekibi Union SG’yi 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece Avrupa mücadelesine galibiyetle başladı.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Mourinho’nun kadro tercihi dikkat çekti. Portekizli teknik adam, fazla şans vermediği İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder’i ilk 11’de oynattı.

Fenerbahçe’nin galibiyet aldığı maçı değerlendiren Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerin oyun iştahında bir sorun görmediğini söyledi. Polonyalı oyuncu Szymanski’nin bir takım şeyleri tekrar ederek geliştiğine dikkat eden Belözoğlu, Mourinho hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

NutSpor Youtube kanalında konuşan Emre Belözoğlu şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin stadyumunun atmosferini çok beğendiğimi söylemem lazım.

Sosyal medya ya da genel kanı böyle mutsuzluk hakim gibi düşünürken ben. Stadın atmosferi beni mutlu etti bu anlamda. Stadın enerjisi çok iyiydi.

Fenerbahçe'nin iştahında, arzusunda, bir şeyleri yapma çabasında bir problem görmedim. Derbiyi de buna dahil edebilirim.

Ama Fenerbahçe'nin topla beraber hızlanması, rakibin topa sahip olduğu süreçlerde o mesafeyi daraltıp beraber hareket etme hızının biraz problemli olduğunu görüyorum. Bu düzelmeyecek bir şey değil.

O hız konusunda sadece topa sahip olma kriter değildir. Aynı zamanda top rakibe geçtiğinde de bunu hızlı bir şekilde mesafelendirebilme...

Bunu bence açık ara Türkiye liginde de Galatasaray iyi yapıyor. Fenerbahçe'nin bu konuda bir eksikliği var."

MOURİNHO İDDİASI

"Fenerbahçe biraz daha karşılama üzerine... Arzu, istek kesinlikle yok demem ama yeterli olmadığını da düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken bir durum var orada.

Bazı oyuncular var 16-17 yaşında karşı karşıya kaldığında o vuruşu 38 yaşında gibi yaparlar.

Bazı oyuncular var 16 yaşında çok kötü yaparlar, 23 yaşında mükemmel yaparlar. Çünkü o biraz daha tekrarla gelişir.

Szymanski de biraz daha tekrar ederek gelişebilecek bir oyuncu görüntüsü veriyor bana. En azından 2 senedir izlediğim kadarıyla.

Mourinho'nun polemikten çıkmamasını stratejik buluyorum. Stratejisi bence bu. Mourinho geçmişte de bu değil miydi? Bunu bir tek bizde yapmıyor."