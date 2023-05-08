Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak Galatasaray itirafı

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'ndan flaş Galatasaray itirafı geldi.

Emre Belözoğlu'ndan olay yaratacak Galatasaray itirafı

Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"50 bin kişi önünde Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil. Biz bu kadar bekleyen takım değiliz. Merkez öndeki iki oyuncumuz çok rahat bıraktı. İlk 20 dakika oyun Galatasaray'ın istediği gibi gitti. Sonra pozisyonlar vermedik, pozisyonlar aradık. Avantajlı skoru bulabilirdik. Hamleler yaptık ama oyun geriye gitti. Her oyuncunun istemesi lazım, biz isteyeceğiz.

Rakip Galatasaray bile olsa istediğimiz sonuçla ayrılamıyorsak, hepimizin payı var. Tabii ki sorumluluk bende. Savunma takımı değiliz, çocuklar elinden geleni yaptı. Ofansif olarak daha iyi olabilirdi. Yola devam edeceğiz. İlk 4 için şansımız var. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. 49. maçımızı oynuyoruz, Avrupa kupası oynayan takımlar zorlanıyor. Avrupa'da oynayıp bizden daha kötü durumda olanlar var."

''ASLA DEMEM''
"Ben Fenerbahçeli Emreyim ama hayat bana büyük laflar etmemeyi öğretti. Asla Galatasaray'ı çalıştırmam demem."

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