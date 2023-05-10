Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi

Medipol Başakşehir’in Galatasaray’a 1-0 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi

Spor Toto Süper Lig’de 51 puanla 5. Sırada yer alan Medipol Başakşehir, hafta sonu lider Galatasaray’a konuk oldu. Emre Belözoğlu’nun öğrencileri sahadan 1-0 mağlup ayrılırken maçın ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

VOLE’deki “Son Raund” programında konuşan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Belözoğlu’nun devre arasında sözleşmesi feshedilen Traore’den dayak yediğini iddia etti.

“BERTRAND TRAORE EMRE BELÖZOĞLU’NA VURDU”
Galatasaray’ın ligin ilk yarısında Başakşehir’i 7-0 gibi sansasyonel bir skorla mağlup ettiği maçın ardından Başakşehir soyunma odasında yaşananları paylaşan Çelikler, “7-0’lık Başakşehir-Galatasaray maçının ardından oyuncularını sattın. Soyunma odasında Hasan Ali Kaldırım’a ‘bıdı bıdı’ yaptın, adamı kovdurttun. Bertrand Traore da sana vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanla.” dedi.

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"GERÇEKLERİ HEPİMİZ BİLİYORUZ”
Çelikler’in bu sözleri sonrası araya giren bir başka yorumcu Ali Ece, “Vurdu mu bir dakika ben onu bilmiyorum.” şeklinde konuştu. Çelikler de “Vurdu abi. Gerçekleri hepimiz biliyoruz.” yanıtını verdi.

Sonrasında Belözoğlu’nun Bertrand Traore’yi, Hasan Ali Kaldırım’ı ve Alexandru Epureanu takımdan gönderdiğini ifade eden Çelikler, Emre Belözoğlu’nun öfke kontrolünü ayarlaması gerektiğini savundu.

Başakşehir’de sezon başı Aston Villa’dan bir sezonluğuna kiralanan Traore’nin kiralık sözleşmesi devre arasında sürpriz bir şekilde feshedilmişti. “Boz Baykuşlar”da devre arasında Hasan Ali MKE Ankaragücü’ne, Epureanu ise Ümraniyespor’a gitmişti.

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