Emre Can'dan Bellingham'ı uyardı: Öğrenmesi gereken şeyler var

İngiliz ve dünya futbolunun yeni değerlerinden olan Jude Bellingham, Bayern Münih maçında Emre Can ile tartışmasından sonra ikili, Allianz Arena'daki hatalarla dolu akşamda birbirlerine karşı bazı ifadeler kullandılar.

"ÖĞRENMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Emre Can, ESPN'ye yaptığı açıklamada Jude Bellingham hakkında şöyle konuştu: “Jude hala genç bir oyuncu ve öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Stadyumumuzda 70.000 ila 80.000 kişinin önünde oynuyoruz ve yapılması gereken bazı şeyler oluyor. Bir takım arkadaşınız hata yaptığında veya sizi görmediğinde orada olmalı ve iyi bir vücut diline sahip olmanız lazım. Takım olarak da öğrenmemiz gereken şey tam olarak budur."