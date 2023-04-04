4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Can'dan Bellingham'ı uyardı: Öğrenmesi gereken şeyler var

Emre Can'dan Bellingham'ı uyardı: Öğrenmesi gereken şeyler var

Bayern Münih'e 4-2 yenilen Borussia Dortmund'un iki orta sahası olan Jude Bellingham ve Emre Can'ın karşılaşmada tartışmasının ardından Emre Can, Bellingham için flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 20:54
Takip Et

Emre Can Bellingham hakkında konuştu

Emre Can'dan Bellingham'ı uyardı: Öğrenmesi gereken şeyler var
+
Aa
-

İngiliz ve dünya futbolunun yeni değerlerinden olan Jude Bellingham, Bayern Münih maçında Emre Can ile tartışmasından sonra ikili, Allianz Arena'daki hatalarla dolu akşamda birbirlerine karşı bazı ifadeler kullandılar.

"ÖĞRENMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"
Emre Can, ESPN'ye yaptığı açıklamada Jude Bellingham hakkında şöyle konuştu: “Jude hala genç bir oyuncu ve öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Stadyumumuzda 70.000 ila 80.000 kişinin önünde oynuyoruz ve yapılması gereken bazı şeyler oluyor. Bir takım arkadaşınız hata yaptığında veya sizi görmediğinde orada olmalı ve iyi bir vücut diline sahip olmanız lazım. Takım olarak da öğrenmemiz gereken şey tam olarak budur."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
2
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
3
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
4
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
5
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
6
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿Günde 1 diş közlenmiş sarımsak yerseniz bakın vücudunuzda neler olacak. Saat saat etkisini gösteriyor
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
7
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿İngilizler öz yurdunda Türkleri böyle soyuyor. Sarayın gözde müteahhidi geçen sene satmıştı
﻿Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
﻿Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı
﻿Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayashi ile bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayashi ile bir araya geldi
﻿Çavuşoğlu Japon mevkidaşı Hayashi ile bir araya geldi
﻿Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i belli oldu
﻿Trabzonspor'un Ankaragücü maçı 11'i belli oldu
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
﻿Ergin Ataman'dan Panathinaikos iddialarına yanıt
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.