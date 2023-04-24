Emre Mor cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Emre Mor, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
İstanbulspor mücadelesinde 44. dakikada gördüğü sarı kart gerekçesiyle milli futbolcu, Gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Emre Mor, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart sonrası Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Emre Mor, Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.
İstanbulspor mücadelesinde 44. dakikada gördüğü sarı kart gerekçesiyle milli futbolcu, Gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.