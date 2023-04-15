Emre adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Emre isminin anlamını araştırıyor. Peki, Emre ne demek? Emre isminin anlamı nedir?

EMRE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Emre ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

-Tutkun, aşık.

-Halk şairi.

-Kardeş.

-Arkadaş.

EMRE İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Emre ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geçmektedir ve Emre ismini koymak caizdir.

EMRE İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

-Emre adını taşıyanlar özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir.

-Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur.

-Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur.

-Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik -arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.