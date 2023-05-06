Emre Ulaş 14 Mayıs seçim günü görünen köyü çizdi

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş 14 Mayıs seçim günü görünen köyü çizdi…

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Emre Ulaş 14 Mayıs seçim günü görünen köyü çizdi 1
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Emre Ulaş 14 Mayıs seçim günü görünen köyü çizdi 2
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