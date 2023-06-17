Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi

Editör: İsa Karaarslan

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan son günlerde siyasetin en çok konuşulanları arasında olan “CHP içindeki Truva atı” iddialarına ilişkin çok konuşulacak bir karikatür geldi.

İşte Emre Ulaş'ın o karikatürü: