Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi

Editör: İsa Karaarslan
Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan son günlerde siyasetin en çok konuşulanları arasında olan “CHP içindeki Truva atı” iddialarına ilişkin çok konuşulacak bir karikatür geldi.
İşte Emre Ulaş'ın o karikatürü:
Mizah ve Hiciv ustası Emre Ulaş'tan yine çok konuşulacak bir karikatür geldi.
Editör: İsa Karaarslan
Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş'tan son günlerde siyasetin en çok konuşulanları arasında olan “CHP içindeki Truva atı” iddialarına ilişkin çok konuşulacak bir karikatür geldi.
İşte Emre Ulaş'ın o karikatürü: