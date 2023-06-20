Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş’ın 12 sene önce çizdiği karikatür gündem oldu.

Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 478 oy oranıyla seçimi kaybetti.

21 yıldır iktidarda olan AKP yine iktidarda kalmayı başardı.

Çizimleriyle siyaseti en güzel özetleyen ödüllü karikatürist Emre Ulaş’ın 12 sene önce çizdiği karikatür gündeme bomba gibi düştü.

Güldürürken düşündüren efsane karikatürist Emre Ulaş karikatürde Erdoğan’ın çılgın projesinin ne olduğunu çizmiş. Ulaş'ın çizdiği karikatür gerçek sanatçı öngörüsünü de gözler önüne serdi.

Karikatürde yer alan Erdoğan şu sözleri sarf ediyor:

Çok merak ettiğiniz o çılgın projemi açıklıyorum.

İişteee…

Eveet hala anlamadınız mı?

Çılgın proje en az bir on sene daha iktidarda kalmam!..

Ne çılgınca dimi?!

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ÇILGIN PROJE?

AKP iktidarının yıllardır yapmaya çalıştığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çılgın proje olarak nitelediği Kanal İstanbul projesi.

Erdoğan 2011 yılında “çılgın projem” olarak adlandırdığı projesini slaytlar ve animasyonlar eşliğinde açıklamıştı. Erdoğan, çılgın projesinin adının 'Kanal İstanbul' olduğunu belirterek, ''İstanbul içinden deniz geçen iki şehre dönüşecek. Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara arasında bir kanal açacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

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