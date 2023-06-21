Emre Ulaş'tan tarihi karikatür. Asgari ücretlinin ne olacağını çizdi

Dün yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı.

Ancak artan dolar kuru vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. 11 bin 402 TL olan asgari ücret sadece 483 ABD doları yapıyor. Bu sayı Türk Lirası’nın mum gibi eridiğini gözler önüne seriyor.

Kira fiyatlarının uçması, temel gıda ürünlerinin zamlanması gibi etkenler asgari ücreti cebe girmeden eritiyor. Yeni asgari ücret de hanede tek kişi ya da 2 kişi çalışan aileler veya çalışanlar için pek fazla bir şeyi değiştirmiyor.

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş asgari ücret ve asgari ücretliler ilgili bomba bir karikatür çizdi.

Masada bulunan 3 kişilik ailenin asgari ücrete zamda ilk günün de yemeklerini yiyebildiklerini ancak ikinci günde tabaklarında yemeklerini enflasyon canavarlarının yedikleri görülüyor.

Yeni asgari ücrete rağmen kiralar, faturalar, aylık mutfak parası vatandaşın boğazını sıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla halk enflasyon karşısında ezildikçe eziliyor.

İŞTE KARİKATÜR: