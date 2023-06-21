Emre Ulaş'tan tarihi karikatür. Asgari ücretlinin ne olacağını çizdi

Çizimleriyle siyaseti en güzel özetleyen Emre Ulaş asgari ücrete gelen zamla ilgili müthiş bir karikatür çizdi.

Emre Ulaş'tan tarihi karikatür. Asgari ücretlinin ne olacağını çizdi

Dün yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı.

Ancak artan dolar kuru vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. 11 bin 402 TL olan asgari ücret sadece 483 ABD doları yapıyor. Bu sayı Türk Lirası’nın mum gibi eridiğini gözler önüne seriyor.

Kira fiyatlarının uçması, temel gıda ürünlerinin zamlanması gibi etkenler asgari ücreti cebe girmeden eritiyor. Yeni asgari ücret de hanede tek kişi ya da 2 kişi çalışan aileler veya çalışanlar için pek fazla bir şeyi değiştirmiyor.

Mizah ve gülmecenin dâhisi Emre Ulaş asgari ücret ve asgari ücretliler ilgili bomba bir karikatür çizdi.

Masada bulunan 3 kişilik ailenin asgari ücrete zamda ilk günün de yemeklerini yiyebildiklerini ancak ikinci günde tabaklarında yemeklerini enflasyon canavarlarının yedikleri görülüyor.

Yeni asgari ücrete rağmen kiralar, faturalar, aylık mutfak parası vatandaşın boğazını sıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla halk enflasyon karşısında ezildikçe eziliyor.

İŞTE KARİKATÜR:

whatsapp-image-2023-06-21-at-10-45-29-1.jpeg

İlgili Haberler
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte
Emre Ulaş'tan 40 yıl güleceğiniz Mehmet Şimşek karikatürü
Emre Ulaş CHP'deki Truva atını çizdi
Emre Ulaş Meclis'teki derya kuzularını çizdi
Öne Çıkanlar
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Son Haberler
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı Magazin
İrem Helvacıoğlu güzellik sırrını paylaştı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı Güncel
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar Teknoloji - Otomotiv
Windows’tan kaldırmanız gereken gereksiz uygulamalar
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak Ekonomi
Kurban Bayramı için SYDV'lere 450 milyon 800 bin lira ek kaynak
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi Magazin
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesi kızından önce davranıp sevgilisiyle evlendi
Adaletten 14 ay kaçabildi Güncel
Adaletten 14 ay kaçabildi
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı Güncel
Telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 gözaltı