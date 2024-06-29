Emret Komutanım’ın ‘Ferit’i yeni mesleğini açıkladı. Hayata küsmüştü. Zor günleri geride bıraktı

"Emret Komutanım" dizisinde "Ferit Tekin" karakteriyle tanınan ve bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zorlu günleri atlattığını duyurdu.

Uzun bir süre kameralardan uzak kalan Kural, Esra Ezmeci'nin programında yeniden halkın karşısına çıktı.

"Hayatıma yeniden başlamak zorundayım" diyerek yeni bir başlangıç yaptığını ifade eden Kural, madencilikle ilgilenmeye başladığını açıkladı.

2000'lerin başında "Yerli Leonardo DiCaprio" olarak adlandırılan Kural, 2005-2008 yılları arasında "Emret Komutanım" dizisindeki rolüyle akıllarda yer etti.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Psikoz teşhisi konulduktan sonra uzun bir süre hastalıkla mücadele eden Arda Kural, bu sıkıntılı dönemi geride bıraktığını belirtti.

Gözlerden uzak, huzurlu bir yaşamı tercih eden Kural, Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu.

YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI

Oyunculuğu bıraktığını ve setlere dönmek istemediğini dile getiren Kural, hayatına yeni bir yön verdiğini söyledi.

Madencilikle ilgilendiğini belirten Kural, "Aslında çok anlatılacak bir şey yok. Bir odamı atölyeye çevirdim ve orada değerli taşlar, değersiz taşlar ve metaller üzerine çalışıyorum. Madencilik üzerine düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi işlerle ilgileniyorum" dedi.

Kural, kendisini beş yıl sonra yurt dışında elmas ticareti veya altın tüccarlığı yaparken görüyor ve bu işlerin büyüklüğünü vurguladı.

Kural'ın bu yeni yolda başarılar elde etmesi beklendi.