Yıldız Asyalı bakın nerede bikinili ortaya çıktı. Oyunculuğu bırakmıştı. Eski halinden eser yok şimdi

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları Eyvah Babam ve Hayat Bilgisi ile tanınan, Arda Kural ile yaşadığı ilişkiyle de gündemde yer almıştı.

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi ve Eyvah Kızım Büyüdü gibi dizilerle tanınan ve çocukluktan itibaren sanat dünyasının içinde olan Asyalı, şimdilerde müzik kariyerine odaklanmış durumda.

Arda Kural ile yaşadığı ilişki sonrası uzun bir süre sonra eski sevgilisiyle yeniden bir araya gelerek adından söz ettiren Asyalı, Emre Vatansever ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe Mira ile Bodrum'da tatilin keyfini sürdüğü görüldü.

Gazetecilerle karşılaşınca “Hem iş hem tatil” diyerek durumu özetleyen Asyalı, 41 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle dikkat çekiyor ve müzisyen olarak kariyerine devam ediyor.

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde dünyaya gelmişti. Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Asyalı, beş yaşında piyano çalmayı öğrenmiş ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda solist olarak görev almıştı.

12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer alarak, 13 yaşında Sarah Brightman ile aynı sahnede performans sergilemişti.

Oyunculuk kariyerine Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başlayan Asyalı, "Eyvah Babam" ve "Hayat Bilgisi" gibi dizilerde rol alarak tanınmıştı.

Ayrıca "Adab-ı Muaşeret" adlı sinema filminde başrol oynamış ve birçok dizinin jenerik müziğini besteleyip yorumlamıştı.

2015 yılında işadamı Emre Vatansever ile evlenmiş ve bu evlilikten Ayşe Mira isminde bir kızı olmuştu.

Asyalı, 2017 yılında Vatansever'den boşanmış ve 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiş, ancak bu evlilik kısa sürmüş ve ayrılmışlardı.

İŞTE SON GÖRÜNTÜLERİ...