En basit diş beyazlatma yöntemini uzmanı açıkladı

Diş beyazlatma işlemlerinde teknolojinin büyük bir gelişme gösterdiğini söyleyen Diş Hekimi Betül Yurteri, “Gece diş gıcırdatma nedeniyle dişlerinde aşınma olanlara, çok sert fırçalama sonucu diş minesi zarar görmüş ve bu bölgelerde hassasiyet oluşanlara veya dişeti çekilmesi nedeniyle diş kökünde hassasiyet hissedenlere de artık diş beyazlatma diş hekimleri tarafından kolaylıkla uygulanabiliyor.” dedi.

Yurteri, diş beyazlatma işlemleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Nano teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde, diş hekimliğinde kullanılan ürünler de bu teknolojiden ve kimya biliminden çok etkilendi. Çünkü eskiden mikro düzeyde, diş minesinde madde kaybına neden olan beyazlatma ürünleri yerini, diş minesine mikroskobik olarak zarar vermeyen hatta mineral desteği sağlayan beyazlatma ürünlerine bıraktı.

Koruyucu diş hekimliği sayesinde bu tip beyazlatma ürünleri dişleri beyazlatırken dişlerin ihtiyacı olan hidroksiapatit desteği de vermektedir. Kalıcı diş beyazlatma 2 aşamada gerçekleştirilir. Önce minenin gözeneklerini yavaşça açmak için kişiye evde kullanması için diş hekimi tarafından bir jel verilir.

Bu jeli birkaç gün kullandıktan sonra kliniğe gelirsiniz ve klinikte yaklaşık 40 dakikalık bir beyazlatma işlemi yapılır ve dişleriniz beyazlamış şekilde klinikten ayrılırsınız. 1 yıl sonra aynı işlem tekrar edilir. Sonuç olarak beyazlatma bir bakım işlemidir. Her yıl, hem dişlerinize mineral desteği sağlanması için, hem de beyazlaması için tekrar çağrılırsınız.