Stres ve diş gıcırdatmanın tehlikeleri ortaya çıktı

Diş hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, diş sıkma ve gıcırdatma sorununun hem çocuklarda hem de yaşlılarda yaygın olduğunu, bunun arkasındaki en büyük etkenin stres olduğunu ifade etti.

Demet Bozyiğit Yüksel, son zamanlarda sıkça karşılaştığı diş sıkma ve gıcırdatma konusunda bilgi verdi.

Yüksel, diş gıcırdatan hastaların bunun stres kaynaklı olduğunun farkında olmaları gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Yüksel, hastalarda merkezi sinir sistemini tetikleyen Parkinson, Serebral Palsi, epilepsi ve Down Sendromu gibi rahatsızlıklar veya sindirim sistemini bozan, yetersiz beslenme gibi durumlar da olabileceğini belirtti.

Yüksel, hastaların diş sıkmasının dişle ilgili bir problem de olabileceğini, örneğin kötü yapılmış protezler, dolgular veya yüksek dolguların diş sıkmasına neden olabileceğini söyledi.

Diş hekimi Yüksel, diş sıkmasının tedavisinde ilk olarak hastanın eklemini zorlamaması ve fazla açmaması gerektiğini, özellikle esnerken dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Diş hekimi Yüksel, diş sıkma tedavisinde en çok kullanılan yöntemin şeffaf plak olduğunu, bu plakların hastaya özel olarak hazırlandığını ve hastanın bu plakları gece uyurken takması gerektiğini, çok stresli olanların gündüz de takabileceğini ifade etti.

Yüksel, diğer bir tedavi seçeneğinin de farmakolojik tedavi olduğunu, hastanın kas gevşetici ilaçlar kullanabileceğini aktardı.

Diş hekimi Yüksel, bir başka yöntem olan eklem splintinin de ortodonti tedavisi kapsamında olduğunu, hastanın dişlerinde çarpışıklık varsa eklem splinti veya ortodonti tedavisi alabileceğini dile getirdi.

Yüksel, diş sıkma veya gıcırdatma probleminin çocuklukta hiperaktiflik veya kıskançlık gibi nedenlerle, ileri yaşlarda ise kötü dolgular veya yüksek protezler gibi nedenlerle ortaya çıkabildiğini, ancak her iki durumda da stresin en önemli faktör olduğunu sözlerine ekledi.