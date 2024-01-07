Diş estetiği ne kadar önemlidir

Diş estetiği, gülüş tasarımı gibi konular son yıllarda çok popüler oldu. Ancak diş estetiği yaptırırken sadece görüntüye değil, dişin fonksiyonuna da dikkat etmek gerekiyor. Şengül, diş estetiği ile ilgili önemli bilgiler ve uyarılarda bulundu.

Dr. Dt. Şengül, diş estetiği yaptırırken dişin asıl işi olan çiğneme fonksiyonunun ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Dişlerde ve çenelerde kapanma problemi, çene ekleminden ses gelmesi, diş sıkma, gıcırdatma gibi sorunların varlığı durumunda diş estetiği planlanırken öncelikli olarak fonksiyonel durumun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Fonksiyonellik önemsenmeden yapılan estetik müdahalelerin hasta memnuniyetiyle sonuçlanmayacağını ve bazı durumlarda dişlerin çiğneme fonksiyonunu daha da kötüleştirebileceğini ifade etti.

DİŞ ESTETİĞİ YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dr. Dt. Şengül, diş estetiğinde sadece güzel görünen değil, asıl fonksiyonunu yerine getirirken güzel olanın estetik olduğunu vurguladı. Dr. Dt. Şengül, şunları söyledi:

“Ağız diş sağlığında hastanın beklentisini doğru belirlemesi gerekmektedir. Hasta sadece eksiksiz, beyaz ve parlak dişler, güzel bir gülüş değil; aynı zamanda doğru kapanan, semptomlara yol açmayacak bir müdahale yapılmalıdır. Bu konuda hasta ve doktor farkındalığı çok önemlidir.”