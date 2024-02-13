En borçlu belediyeler belli oldu. Zirveyi kaptırmadı

Kaynak: BirGün Gazetesi
En borçlu belediyeler belli oldu. Zirveyi kaptırmadı
Hazine borçlusu olan mahalli idareler açıklandı. 30 mahalli idarenin 17’si, AKP ve kayyum yönetimindeki belediyelerden oluştuğu ortaya çıktı.

AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını taşımaya devam etti.

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Belediye, 2 milyar 123 milyon 984 bin TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin peşinden 1 milyar 65 milyon 951 bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin Hazine borcu ise, 407,6 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

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Hazine Alacak Stoku verileri AKP ve kayyum idaresindeki yerel yönetimlerin gelir-gider bilançosundaki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Bazı yerel idarelerin borçları, şöyle listelendi:

Batman Belediyesi (kayyum): 350 milyon 249 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 604 milyon 108 bin TL

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 424 milyon 224 bin TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 74 milyon 686 bin TL

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (AKP): 31 milyon 41 bin TL

Siirt Belediyesi (kayyum): 71 milyon 392 bin TL

Sivas Belediyesi (AKP): 272 milyon 217 bin TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (kayyum): 238 milyon 429 bin TL

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