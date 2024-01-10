En Büyük Şaban filminin çiçekçi kızı Yeşilçam güzelinin kardeşi çıktı. Onu bir de şimdi görün

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Kemal Sunal’ın En Büyük Şaban isimli filminde, gözleri görmeyen çiçekçi kız Hülya karakterini oynayan oyuncunun, sanat dünyasından iki isimle akraba olduğu ortaya çıktı.

En Büyük Şaban filmi, yeniden ekranlara gelince, sosyal medyada gündem oldu. Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp İstanbul’a göz eden Şaban’ın başına gelenlerin anlatıldığı film, yıllardır izleyicilerinin beğenisini kazandı. Söz konusu filmde, Kemal Sunalla birlikte; Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi isimlerle birlikte gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor.

İşte bu çiçekçi kızı oynayan oyuncu Nilgün Bubikoğlu’nun, Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu’nun dayılarının ise Adnan Şenses olduğu öğrenildi.