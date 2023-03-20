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En çapkın burçlar hangileri? Hangi burçlar daha çapkın?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç sadakatiyle bilinirken kimi burç ise çapkınlığıyla bilinmektedir. İşte sakin en çapkın burçlar..

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:26
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En çapkın burçlar hangileri? Hangi burçlar daha çapkın?

En çapkın burçlar hangileri? Hangi burçlar daha çapkın?
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Astrolojideki bazı burçlar sadık oluşuyla bilinirken bazı burçlar ise çapkın olarak anılıyor. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha çapkın olduğunu araştırıyor. İşte en çapkın burçları sizler için derledik..

EN ÇAPKIN BURÇLAR HANGİLERİ?

İlişkilerde sadakat çok önemlidir. Partnerlerin birbirlerine gözü kapalı güvenebilme için sadık olmaları gerekir. Ancak astrolojideki bazı burçlar sadık olabilmek konusunda pek başarılı olamıyor.

1- BAŞAK BURCU

Başak burçlarının genellikle sadık olduğu düşünülür. Çünkü yüksek benlik saygısı olan bu burç, eşlerinin onları aldattığını öğrendiğinde hemen ayrılır ve bir daha onu görme istemez. Ancak kendileri partnerlerini aldattığında bunu önemsemezler. Farklı insanlar tanımayı ve hep yeni ilişkiler yaşamayı isterler.

2- AKREP BURCU

Akrep burçları ile tutkulu ve aşk dolu bir ilişki yalayabilirsiniz. Ne kadar sevildiğinizi düşünseniz bile Akrep burcunun duygularını anlamak çok kolay değildir. Onlar her zaman gizemlidir ve ne yaptıklarını asla bilemezsiniz.

Akrep burçları birini gerçekten sevmediğinde sadakatsiz davranabilir. Gerçekten kalbinin çarptığını birini bulana kadar hayatındaki insanı aldatabilir.

3- KOVA BURCU

Kova burçlarının genellikle sadık olduğu düşünülse de gerçek bundan biraz daha farklıdır. Kova burçları özgürlüğüne düşkündür.

Uzun süreli ilişkilerin onu kısıtladığını düşünür. Kova burçları hayatlarında bir şeyler ters gittiğinde mutlaka hayatlarındaki insanın onayını isterler. Kova burçları eğer ilişkiden çok sıkılmışsa aldatabilir. Özgür ruhu ciddi ilişkiler yaşamasına engel olabilir.

4- ASLAN BURCU

Aslan burçları, evlendiğinde çok sadık bir eş olur. Ancak bekarken aşk maceraları yaşamayı sever.

Aslan burçları ilgi sever. Her gittiği yerde tüm dikkatleri üzerine çekmekten hoşlanır. Aslan burçları partnerlerinden ilgi eksikliği hissettiğinde hemen başka aşklar bulmak ve aradığı ilgiyi görmek için harekete geçebilir.

5- BALIK BURCU

Duygusal ve hassas olan Balık burcunun ilişkilerde çok özenli olması beklenir. Ancak balık burçları duygusal olarak partnerlerini her an aldatabilir.

Balık burçları kendi hayâl dünyalarında yaşar. Onların planlarını ve düşüncelerini bilmek mümkün değildir. Romantizmden çok hoşlanırlar ve ilişkilerinde duygusal eksiklik hissettiklerinde aldatabilirler.

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