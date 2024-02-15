En çok kafaya takılan takıntılar ortaya çıktı

Takıntı, kişinin iradesi dışında sürekli aynı düşünce, duygu veya davranışları yaşamasıdır.

Takıntılar, kişinin hayatını zorlaştıran, endişe ve stres yaratan psikolojik sorunlardır.

Uzmanlara göre, takıntılar tedavi görmediği zaman, büyük sorunlara yol açabilir.

TAKINTILAR BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Takıntıların pek çok türü vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

Her şeyde harita gördüğünü sanma takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, yedikleri, gökyüzü, lekeler veya başka şeylerin harita gibi göründüğünü düşünürler. Bu kişiler, baktıkları her şeyde harita desenleri bulmaya çalışırlar.

Sürekli evlenme teklifi etme takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, devamlı olarak evlenme teklifi etmek isterler. Bu kişiler, kısa zaman içinde farklı kişilere ilginç evlenme teklifleri yaparlar. Bu davranış, genelde çok eşlilikle son bulur.

Belli kelimeleri tekrar tekrar söyleme takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, belli kelimelere özel bir ilgi beslerler. Bu kişiler, durmadan bu kelimeleri söylemek için dayanılmaz bir arzu duyarlar.

Yataktan kalkmama takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, soğuk ve karanlık günlerde yatakta durmak isterler. Bu kişiler, özellikle yağmurlu ve karlı günlerde yataktan kalkmak için çok zorlanırlar.

Kötü ruhların kendilerini ele geçirdiğine inanma takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, kötü ruhların kendilerine musallat olduğuna inanırlar. Bu kişiler, korku filmi ve kitaplarındaki gibi kendilerini korumaya alırlar.

Durmadan günah işlediğini sanma takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, hep günah işlediklerine inanırlar. Bu kişiler, eleştirilmekten korkarlar. Bu kişilerde, nefes darlığı, hızlı soluk alıp verme, kalp çarpıntısı, çok terleme, mide rahatsızlığı ve kaygı gibi belirtiler görülür.

İrade dışı hareket veya ses çıkarma takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, Tourette Sendromu adlı genetik bir hastalıktan mustariptirler. Bu kişiler, irade dışı, hızlı, ani hareketler veya sesler çıkarırlar. Bu kişiler, normal bir zekaya ve yaşam süresine sahip olmasıyla biliniyor.

Yıkama takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, durmadan ellerini yıkamak isterler. Bu kişiler, kirlendiğine ve mikrop kapadığına inanırlar. Bu kişilerde, başka ruhsal hastalıklar da olabilir.

Patolojik kararsızlık takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, hiçbir konuda karar verme gücüne sahip değildirler. Bu kişiler, en küçük konularda bile karar verirken çok sıkıntı çekerler.

Saç çekme takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, saçlarını çekerek kendilerine zarar vermek isterler. Bu kişiler, saçlarının yanı sıra vücutlarında kaşlarını, kirpiklerini, sakallarını gibi başka kılları da çekerler. Bu takıntı, vücutta kolayca fark edilen kelliklere neden olur.

Hediye alma takıntısı:

Bu takıntısı olan kişiler, hediye almak isterler. Bu kişiler, maddi durumları yeterli olmasa bile hediye almak için direnirler. Bu kişiler, kredi çekmeye, borçlanmaya hatta haciz riskiyle karşı karşıya kalmaya sebep olurlar.

Takıntılar, kişinin ruhsal sağlığını bozan ve sosyal hayatını kötü etkileyen sorunlardır. Takıntılar, tedavi edilebilir ve kontrol edilebilir. Takıntıları olan kişilerin, uzman yardımı almaları ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamaları tavsiye edilir. Takıntılar, büyük sorunlara yol açmaktan kurtarılabilir.