En çok tercih edilen araba rengi artık siyah ve beyaz değil. TÜİK açıkladı

Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını gri renge kaptırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 2,3 milyon oldu.

Bu araçların 342 bin 175'ini gri araçlaroluşturdu.

Araçların yüzde 33,2'si 1300 ve altı,

yüzde 23,4'ü 1401-1500,

yüzde 19,6'sı 1301-1400,

yüzde 10,5'i 1501-1600,

yüzde 5,7'si 1601-2000,

yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak açıklandı

RENK TERCİHLERİ DEĞİŞTİ

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekerken TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi.

2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.

2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin;

366 bin 414'ünün beyaz,

98 bin 319'unun gri,

55 bin 428'inin siyah,

28 bin 429'unun kırmızı olduğu görüldü.

2023'te ise 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı.

Bunu, 253 bin 851 ile beyaz,

116 bin 412 ile mavi,

106 bin 873 ile siyah ve

69 bin 766 ile kırmızı takip etti.

En az tercih edilen otomobil rengi ise 4 bin 660 ile kahverengi, 5 bin 245 ile sarı olarak kayıtlara geçmiş oldu.