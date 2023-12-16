En erken tarihli mezar keşfedildi

Kaynak: AA
En erken tarihli mezar keşfedildi
Van Gevaş’ta Anadolu'daki en büyük ikinci Türk-İslam mezarlığının bulunduğu alanda yapılan çalışmalarda, 4 sandukalı mezara daha ulaşıldığı bildirildi.

Van Gevaş’ta 1335 yılında inşa edilen Halime Hatun Kümbeti'nin de bulunduğu mezarlık alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen seneden bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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700’DEN FAZLA MEZAR TAŞI BULUNDU
İlçedeki 50 dönümlük alanda bu yıl yürütülen çalışmalarda, 1305 tarihi olanın da aralarında bulunduğu 4 sandukalı mezar ve şahideleri toprak altından çıkarılarak koruma altına alındı.

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Doç. Dr. Çalış, AA muhabirine, Selçuklu mimari üslubunun en güzel örneklerinden birini temsil eden Halime Hatun Kümbeti'nin de içinde bulunduğu tarihi Selçuklu Mezarlığı'nda 700'ü aşkın mezar taşının restorasyonları yapılmak üzere gün yüzüne çıkarılmayı beklediğini söyledi.

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"EN ERKEN TARİHLİ MEZAR”
Mezarların tamamının toprak altında olduğunu belirten Çalış, "Bu bağlamda tespiti yapılan en erken tarihli mezarla birlikte diğer şahide ve sandukalar, ait olduğu döneme dair kendine özgü yapısı ve tezyinatı (süslemeleri) gibi zengin sanatsal özelliklerinin belgelendirilmiş olması açısından oldukça önem taşımaktadır. İncelenen mezarlık da Orta Çağ dönemine ait ve üzerinde 1305 tarihi yazılmış mezar şahidesi, en erken tarihli mezar olarak kayıt altına alınmıştır. Şahidenin üzerinde 'Tus'lu Muhammed oğlu Hüsameddin. Hicri 705 yılının Rebiulevvel ayında (Miladi Eylül 1305) vefat etti' ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla şahsın İran'ın Tus şehrinden Gevaş'a geldiğini söylemek mümkündür” dedi.

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