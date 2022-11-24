﻿En eski yemek bulundu

İngiltere’de aralarında bir Türk bilim kadının da yer aldığı ekibin araştırması, Kuzey Irak’ta keşfedilen dünyanın şimdiye kadar bulunan en eski pişirilmiş yemek kalıntılarının neandertallerin gurme olduğunu gösterdiğini ortaya koydu.

Ortaya çıkartılan cevizli tada sahip gözleme veya bazlama kalıntısı, karmaşık yemek pişirme ve yemek kültürünün ilk somut kanıtı olarak kayda geçti.