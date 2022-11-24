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En eski yemek bulundu

Dünyanın şimdiye kadar bulunan en eski pişirilmiş yemek kalıntıları Kuzey Irak’ta keşfedildi. Kalıntıda yemeğin cevizli tada sahip olduğu belirlendi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 02:58
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En eski yemek bulundu

En eski yemek bulundu
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İngiltere’de aralarında bir Türk bilim kadının da yer aldığı ekibin araştırması, Kuzey Irak’ta keşfedilen dünyanın şimdiye kadar bulunan en eski pişirilmiş yemek kalıntılarının neandertallerin gurme olduğunu gösterdiğini ortaya koydu.

Ortaya çıkartılan cevizli tada sahip gözleme veya bazlama kalıntısı, karmaşık yemek pişirme ve yemek kültürünün ilk somut kanıtı olarak kayda geçti.

En eski yemek bulundu

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