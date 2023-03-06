En güncel Twitter takipçi artırma yöntemleri

Öncelikle Twitter hakkında bilgi vermek gerekirse şu anda en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biridir diyebiliriz. Ülkemizde de birçok kişi ve kurum tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Birçok devlet kurumu dahil olmak üzere duyuruları ve haberleri Twitter hesaplarından paylaşmaktadır. Bunun dışında kendi fikirlerini ifade etmek isteyen kişiler de kişisel hesaplarından özgür şekilde twitler atabilmekte ve bunları tüm Dünya ile paylaşabilmektedir.

Kişisel veya kurumsal hesabınızın takipçilerini artırarak daha fazla kişiye fikirlerinizi ulaştırmak istiyorsanız bu yazımız tam size göredir. Twitter sadece bir fikir paylaşımı platformu değildir. Ayrıca işletmenizin reklamını yapabileceğiniz, kampanyalarını diğer kullanıcılar ile anlık şekilde paylaşabileceğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır. Bunun dışında birçok siyasi gelişmeye de erişebilmek mümkündür.

Twitter takipçi kasma nasıl yapılır?

Twitter takipçi kasma yani sayısını arttırmak istiyorsanız öncelikle profilinizin dolu olduğundan emin olmanız gerekiyor. Twitter pp de denilen profil fotoğrafı kısmı, biyografi kısmı gibi bölümler uygun şekilde doldurulmalıdır. Yazdığınız twitler insanların ilgisini çekse dahi boş bir hesabı diğer kişiler takip etmek istemeyebilir. Peki nasıl insanlar beni fark edecek derseniz gündemde olan konular hakkında twitler atabilirsiniz. Örnek olarak güncel hashtag'leri kullanarak fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Bunun dışında rt ve favori sayısı yüksek twitlerin altına yorumlar yaparak sizinle aynı görüşte olan kişilerin sizin takip etmesini sağlayabilirsiniz.

Bazı araştırmalar sonucunda sadece yazı olarak twitlerdense görsel içeriklerin daha çok paylaşıldığı ve beğenildiği gözlemlenmiştir. Siz de twitlerinizde medya öğeleri kullanarak hem etkileşiminizi hem de takipçi sayınızı arttırabilirsiniz. Hesabınızda reklam paylaşımları yapıyorsanız bunu belirli bir dengede yapmanız gerekmektedir. Çok fazla reklam paylaşılan hesapları insanlar takipten çıkartabiliyorlar. Eğer belirli bir konu ya da fikir üzerine bir sayfanız yoksa herkese eşit yaklaşımda bulunan twitler atabilirsiniz. Hesabınızın geniş bir popülasyona hitap etmesini istiyorsanız herhangi bir kesim tarafından karşı çıkılacak twitler atmamaya özen göstermelisiniz. Bir nevi siyaset yapmak gibi düşünebilirsiniz. Ancak bunun tam tersiyle de hızlı şekilde takipçi artırmak mümkündür. Örnek olarak Fenerbahçe taraftarından oluşan bir sayfanız var ise diğer takımları öven paylaşımlar hoş karşılanmayacaktır. Twitter hesabınızın yol haritasını çizerek hedefiniz doğrultusunda paylaşımlar yapmalısınız.

Twitter takibe takip ve GT nedir?

Takipçi arttırma yöntemlerinin en kolay yollarından birisi geri takip, takibe takip gibi ifade edilen tekniktir. Bunun için hesabımızdan "takibe takip" gibi bir twit atıp sizi takip eden kişileri takip ederek birbirinizin sayılarını arttırabilirsiniz. Aynı şekilde arama kısmından "gt" şeklinde arama yaparak bu şekilde twit paylaşanları takip edebilirsiniz. Bunu düzenli olarak yaparak takipçi sayınızı artırabilmeniz mümkündür. Ancak bu teknik fake hesaplar ve kişisel hesaplar için uygundur. Kurum veya işletme hesabınız mevcutsa itibar kaybı olarak görülebilir.

Takibe takip tekniğini uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli konu Twitter limitlerini aşmamaktır. Çok hızlı şekilde başkalarını takip ederseniz hesabınız kısıtlanabilir ve bir süre kimseyi takip edemezsiniz. Sürekli olarak bu işlemi yaparsanız hesabınız telefon onayına düşebilir. Bu nedenle kayıt olurken yazdığınız telefon numarasına erişiminiz olduğuna emin olmalısınız. En kötü ihtimal ise Twitter sizin bir yazılım kullandığınızı düşünerek hesabınızı kalıcı olarak kapatabilir. Takipçi arttırmak isterken hesabınızı tamamen kaybedebilirsiniz.

Twitter takipçi hilesi siteleri güvenli mi?

Twitter takipçi hilesi siteleri genel olarak şifreyle giriş yapılan sistemlerdir. Bir nevi siz kendi hesabınızın kontrolünü tanımadığınız, sistemin sahibi olan kişiler ile paylaşırsınız. Takipçi hilesi sistemleri bir havuz olarak adlandırılır. Bu havuz içerisinde yazılımlar vasıtasıyla siz başka hesapları takip ederken diğer hesaplar da sizi takip eder. Bu şekilde takip sayınız artmış olur. Ancak şifrenizi de paylaştığınız için art niyetli bir sistem yöneticisi sizin hesabınızı kendi üzerine alabilir. Giriş bilgilerini değiştirmeseler bile sizin hesabınızı kullanarak istediği kişileri takip ettirebilir, twitleri beğenebilir veya yeniden paylaşabilir. Sizin hesabınızdan istediği twiti de gönderebilir. Hesabınızdan paylaşılan yasadışı gönderiler ile bilginiz olmasa dahi kanun önünde suçlu duruma düşebilirsiniz.

Tüm bu nedenlerden dolayı Twitter takipçilerinizi arttırmak için sizden şifre isteyen ya da bir uygulamaya yetki vermenizi isteyen takipçi hilesi sistemlerinden kesinlikle uzak durmalısınız.

Twitter takipçi satın alma işlemi nasıl yapılır?

Sosyal medya sitelerinin önemi gün geçtikçe artıyor. Birçok kişi de kendi hesaplarının daha fazla kişiye hitap etmesini istiyor. Twitter ise şüphesiz günümüzde en önemli sosyal medya sitelerinden birisidir. En kolay ve risksiz şekilde Twitter takipçi satın alma servislerinden yararlanarak takipçi sayınızı çok kısa sürede arttırabilirsiniz. Buna karar verdiyseniz dikkat etmeniz gereken konu takipçi satın alacağınız sitenin güvenilir olmasıdır. Sektör çok geniş olduğundan her sektörde olduğu gibi burada da kötü niyetli firmalar ile karşılaşabilirsiniz.

Ödeme yöntemleri güvenilir olan siteleri tercih etmelisiniz. Sayfasında ssl koruma olan ve 3d secure gibi sistemleri bulunan ödeme altyapılarını tercih etmiş olan siteler ile çalışmalısınız. Örnek olarak uzun yıllardır hizmet veren https://www.takipci.com.tr/twitter-takipci-satin-al/ adresini incelersek; Türk, yabancı, gerçek ve bot gibi farklı türlerde Twitter takipçi servisleri bulunmaktadır. Bunlardan istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Twitter takipçi sayınızı çok kısa süre içerisinde 50000 adete kadar çıkarabilirsiniz. Takipçi satın aldığınızda dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise profilinizin takipçiler tamamlanana kadar herkese açık durumda olması gerektiğidir.

Twitter bot takipçi satın almak işe yarar mı?

Twitter bot takipçi aldığınızda, takipçi sayınız aynı şekilde artar. Ancak sizi takip eden kişilerin isimleri ve profillerinden robot takipçi oldukları anlaşılabilir. Özellikle kurumsal bir hesabınız varsa gerçek takipçiler tercih edebilirsiniz. Bazı kişiler ise takipçi satın almaktansa takipçi sayısı yüksek olan hazır hesapları tercih edebiliyor. Özellikle seçim dönemlerinde siyasi hesaplar hazır hesaplar satın almayı tercih edebiliyor. Ancak bu da aslında riskli bir durum diyebiliriz. Çünkü hesabın nasıl kasıldığınız, nasıl takipçi kazandığını, hangi gönderileri beğendiğini bilemiyoruz. Hesabı aldığınızda beğendiği hesaplar gönderiler temiz gözükse de o süreçte kapalı olan bir hesabı daha önceden takip etmiş ya da gönderileri beğenmiş olabilir. Bir anda hesabınızı hoş olmayan içeriklere sahip Twitter sayfalarını takip etmiş olarak bulabilirsiniz. Hazır sayfalar almaktansa kendi açtığınız sayfa için takipçi satın almak daha mantıklıdır diyebiliriz.

Özetlemek gerekirse, bu yazımızda size ücretli ya da ücretsiz şekilde Twitter takipçilerinizi nasıl arttırabileceğiniz hakkında bilgiler paylaştık. Dilerseniz gönderilerinize odaklanarak içeriğinizi ön plana çıkararak takipçi kazanabilirsiniz. Takibe takip gibi teknikler deneyebilir ya da zahmetsiz kısa süre içerisinde güvenilir takipçi sitelerinden Twitter takipçi satın alarak istediğiniz sayıya ulaşabilirsiniz.