En güzel ezme nasıl yapılır?

Ezme, Türk mutfağına ait bir salata çeşididir. Türkiye'nin birçok yöresinde farklılık gösteren ezme, Adana geleneksel mutfağında bulunur.

İşte ezme yapmak için gerekli malzemeler ve adımlar:

MALZEMELER:

- 3 adet orta boy domates

- 3 adet sivri biber

- 3 adet yeşil biber

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 3 diş sarımsak

- 1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu

- Tuz

- İsteğe bağlı olarak maydanoz veya taze nane

YAPILIŞI:

1. Domatesleri yıkayıp küp küp doğrayın. Soğanı ve biberleri de aynı şekilde küçük küp doğrayın.

2. Sarımsakları ezerek rendeleyin veya ince kıyın.

3. Bir karıştırma kabında doğradığınız domates, biber, soğan ve sarımsağı karıştırın.

4. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi veya limon suyu ve tuz ekleyin. İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanoz veya nane de ekleyebilirsiniz.

5. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve servis tabağına alarak üzerini düzgünleştirin.

6. Ezme, servis edilmeden önce bir süre buzdolabında dinlendirilirse lezzeti daha da güzel olur.

Afiyet olsun!